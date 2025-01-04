Yalan dizisi bitti mi, neden yok? Yayın akışında yer almadı

04 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:13

Kanal D ekranlarında yer alan Yalan dizisinin bu akşam ekranlara gelmemesi üzerine seyirciler neden olmadığını araştırmaya başladı. 4 Ocak Kanal D yayın akışında yer almamasıyla beraber final yapıp yapmadığı gündeme geldi.

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi olan Yalan​, son bölümü ile beğeni topladı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile kısa sürede sevilen Yalan, 4 Ocak yayın akışında yer almadı.

YALAN FİNAL​ Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlara gelen Yalan dizisi 28 Aralık Cumartesi günü yayınlandığı bölümle ekranlara veda etti.

Final bölümünde Melike​, kızlarıyla beraber yeniden bir hayata başlıyor.

YALAN BİTTİ Mİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi final yaparak ekranlara veda etti. 28 Aralık tarihinde yayınlanan final bölümü ile son kez ekranlara geldi.