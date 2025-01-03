Yalı Çapkını bugün var mı? Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı açıklandı

03 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:45

Popüler dizi Yalı Çapkını her hafta cuma günleri ekranlara geliyor. Ancak yılbaşı haftası olması nedeniyle bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu sorusunu gündeme getirdi. Açıklanan bilgilere göre dizi bu akşam yayınlanmayacak.

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda bir bölüm daha kalmak istemiyor!

Pelin Akil, Yalı Çapkını'nda bir bölüm daha kalmak istemiyor!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin bu hafta 90. bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak bu hafta birçok dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicileri merak ettirdi.

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI?

Star TV tarafından açıklanan 3 Ocak 2025 Cuma günü yayın akışına göre Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümü yerine bu akşam ekranlara Hababam Sınıfı filmi ekranlara gelecek.

Kanal tarafından açıklanan yayın akışı ise şöyle:

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

YALI ÇAPKINI NEDEN BU AKŞAM YOK?

Genel olarak kanallar yılbaşı ve onu takip eden haftada oyuncuların tatile gitmesi nedeniyle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyorlar.

Yalı Çapkını dizisinin de bu sebepten dolayı yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı tahmin ediliyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin en son 89. bölümü 27 Aralık 2024 tarihinde ekranlara gelmişti.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili ise henüz kanal tarafından bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde Yalı Çapkını'nın 90. bölümünün fragmanın yayınlanması bekleniyor.