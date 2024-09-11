Yalı Çapkını dizisinde Derya Alabora, Sinan'ın annesi Ayla karakterini oynayacak

11 Eylül 2024 12:07 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:30

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisine ünlü oyuncu Derya Alabora dahil oluyor. Ünlü oyuncunun Sinan'ın annesi Ayla karakterini oynayacağı belirtildi.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

13 Eylül'de başlayacak olan yeni sezonla birlikte dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun dahil olacağı ortaya çıktı.

İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını Sinan'ın annesi kim, Derya Alabora kimdir, sorularının cevapları araştırılıyor.

YALI ÇAPKINI SİNAN'IN ANNESİ AYLA KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Sinan'ın annesi Ayla karakterini ünlü oyuncu Derya Alabora oynayacak.

DERYA ALABORA KİMDİR?

Derya Alabora, 19 ağustos 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Opera sanatçısı Nazım harupçu'nun çocuğu olan ünlü oyuncu 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu.

Mezun olduktan sonra bir yıl boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Daha sonra buradan ayrılarak çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

Sinemaya ise 1987 yılında Bir Kırık Bebek adlı film ile adım attı.

Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filminde oynadığı rol ile Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza film Festivali ve SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülleri aldı.

DERYA ALABORA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ünlü oyuncu Derya Alabora'nın oynadığı bazı yapımlar şöyle: