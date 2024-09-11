Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Çöp Adam oyuncusu Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda

11 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:13

Çekimleri başlayan Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni sezonda yeni oyuncular dahil oldu. Son olarak Çöğ Adam dizisinde rol alan Derya Alabora, Yalı Çapkını dizisine Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Seyran karakterinin kaynanası rolüyle dahil oldu.

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olacak.

DERYA ALABORA YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nın kadrosuna Derya Alabora katıldı. Dizinin yeni sezonunda katılan Sinan (Cem Söküt)'nın annesi Ayla rolüyle diziye dahil olan Derya Alabora, madencilikle uğraşan zengin bir kadını oynayacak.

DERYA ALABORA KİMDİR?

19 Ağustos 1959 doğumlu Derya Alabora, İlk sinema filmi, Nisan Akman'ın yönettiği 1987 yapımı Bir Kırık Bebek'tir. Derya Alabora'nın sinemada en çok ödül aldığı ve en çok bilinen rolü, Zeki Demirkubuz'un Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri sayılan ikinci filmi Masumiyet'teki rolüdür. Ayrıca Türk-Alman ortak yapımı “Die Fremde” (Ayrılık) filmiyle Hollywood'da dikkatleri üzerine çekmiştir.