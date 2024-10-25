Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 25 Ekim yayın akışında yer aldı

25 Ekim 2024 09:09 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:17

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde heyecan sürüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı diziyi izlemek isteyenler bugün Yalı Çapkını var mı, yok mu araştırmaya başladı. 25 Ekim Star TV yayın akışı da yayınlandı.

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Yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Yalı Çapkını​ dizisinde yaşanan olaylar izleyiciyi meraklandırmaya devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile uzun zamandır ekranlarda yer alan dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor.

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI 25 EKİM?

Star TV​ yayın akışına göre 25 Ekim Cuma akşamı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

23 Ekim günü TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain terör saldırısı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı. Bu akşamın yayın akışına göre ise dizinin yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.

DİZİLER BU AKŞAM VAR MI?

TUSAŞ Ankara tesisinde düzenlenen hain saldırı sonrasında şehit sayımız 5'e yükselmişti. Diziler ise ülkemizde yaşanan olay sonrasında yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. Dün akşam İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlamadı.

Bu akşamın yayın akışına göre Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Star TV'de yayınlanan dizide yer alan isimler şöyle:

Seyran Afra Saraçoğlu, Ferit Mert Ramazan Demir, Halis Ağa Çetin Tekindor, Hattuç Şerif Sezer, İfakat Gülçin Santırcıoğlu, Orhan Emre Altuğ, Gülgün Gözde Kansu, Abidin Ersin Arıcı.