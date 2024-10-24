Bahar dizisinde erken veda! Bu sezon kadroya dahil olmuştu

24 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:27

Başrolünde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı Bahar dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Diziye bu sezon dahil Büşra Pekin, Bahar dizisinden ayrılıyor.

Dizilerin yeni bölümü bu akşam da yok! Nedeni ortaya çıktı

Dizilerin yeni bölümü bu akşam da yok! Nedeni ortaya çıktı

Salı akşamları yayınlanan Bahar dizisinde bir ayrılık​ yaşanacak. Bu sezon diziye dahil olan Büşra Pekin​, diziden ayrılıyor. Yeni bölümde yaşanacak ayrılıkla, izleyicileri şaşırtacak gelişmeler de yaşanacak.

BAHAR DİZİSİNDE BEKLENMEDİK AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlardan biri olan Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi bu sezon da büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin yeni sezonuna başhekim Süreyya Biçer karakteri eklenmişti.

Büşra Pekin'in oynadığı başhekim Süreyya Biçer karakteri Bahar dizisine erken veda ediyor. Sosyal medyada eleştiri alan karakterinin erken vedasının nedeni olarak kulislerde karakterin hikâyesinin planlandığı gibi ilerleyememesi bilgisi dolaşıyor.

Diziye dahil olduğundan beri eleştiri yağmuruna tutulan Büşra Pekin'in dizi ile ilgili paylaşımlarına da yorumlarını gizlediği gözlenmişti. Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı ve bu sebeple mimik yapamaması da sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.