Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul TGRT Haber’de! “Aileler çocuklarınıza dikkat edin”

24 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:31

Kızının yasaklı madde kullandığı ve kendisine şiddet uyguladığını açıklayan şarkıcı Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul, TGRT Haber’de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin içinden programına konuk oldu. Yaşadığı zor süreçleri bir bir anlatan Umut Akyürek, ailelerin bilinçlenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal'ın nasıl bağımlı olduğunu anlattı

Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal'ın nasıl bağımlı olduğunu anlattı

Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızının zarar vermesinden korktuğu için kendisini odaya kilitlediğini açıklamıştı. Video yayınlayan Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul TGRT Haber canlı yayınında Pınar Ergüner’in konuğu oldu.

UMUT AKYÜREK İLE EŞİ TGRT HABER CANLI YAYININDA

Yayına bağlanan bir izleyici” Ben 15 yıldır bu bağımlılıkla uğraşıyorum. Evladımı kaybetmek istemiyorum!” dedi. Kendisine yardım edeceğini söyleyen Umut Akyürek, “Yardım etmeye çalışacağız” dedi.

Çocuğu yasaklı maddeye bulaşan anne programa bağlandı. Anneye bir psikoloğa gitmesi gerektiğini söyleyen Umut Akyürek, “Ben o şekilde ayakta duruyorum” dedi.

Umut Akyürek, "Hepimiz yavrularımız için mücadeleye devam edeceğiz. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Kadınlar da yeni merkezlere dahil edildi." dedi.

Oktay Ertuğrul ise "Mesele bu işin nasıl organize edildiği nasıl yaygınlaştığı. Semt sem t hepsinin hücreleri var. İnsanları bulaştırıyorlar. Mesela anneler ağlamasın. Hastane mücadelemizi yaptık. Klinik var mı diye araştırdık. " dedi.