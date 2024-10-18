Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul kızları Melek Bal'ın nasıl bağımlı olduğunu anlattı

18 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:31

Şarkıcı Umut Akyürek, kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayarak, "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" sözleriyle yetkililerden yardım çağrısında bulunmuştu. Şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, aileleri uyararak sosyal medya platformlarındaki tehlikeye dikkat çekti.

Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızının kendisine zarar vermesinden korktuğu için kendisini odasına kilitlediğinden bahsetmişti. Yayınladığı videoda kızının bağımlı olduğunu belirten Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul kızının yasaklı maddeye nasıl bulaştığını anlattı.

OKTAY ERTUĞRUL : KIZIM 12 YAŞINDAN İTİBAREN MADDE KULLANIYOR

Oktay Ertuğrul, kızı Melek Bal'ı hastaneye yatırdıklarını ancak fayda etmediğini belirterek, "Kızım 12 yaşında madde kullanmaya başlamış. Biz anne-baba olarak fark ettiğimiz anda müdahale ettik. Madde kullandığı zaman kendini kaybediyor ve ne yaptığını bilmiyor. Kızımızı üç defa hastanede tedavi ettirdik. Çocuğumuz da maddeden kurtulmaya çalışıyor ama bir hafta evde duruyor, dışarı çıkınca da yeniden başlıyor. Kızım 19 yaşında. Son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarına bakın, çoğu madde bağımlısı. Kimyasal maddeyi kullandıkları zaman kendilerini kaybediyorlar." ifadelerine yer verdi.

KIZLARININ NASIL MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU ANLATTI

Dizi ve filmlerdeki sahneleri de eleştiren Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul, "Yeni nesil için en büyük tehlike uyuşturucu​. Sosyal medyada, Netflix gibi dijital platformlardaki dizilerde nasıl uyuşturucu yapılacağına kadar gösteriliyor. Gençlerimiz arasında madde bağımlılığı​ çok yaygın. Ülkemiz için uyuşturucu beka sorunudur. Ülkemizin toplumsal yapısını bozmak için yapılıyor. Bizim umudumuz yeni nesiller ama onları madde bağımlısı haline getirenler var. Bakın uyuşturucu kullananların ortak özelliği rap müzik dinliyorlar, dövme yaptırıyorlar. Sosyal medya üzerinden bu çocuklar birbirini buluyor." diyerek anne ve babaları uyardı.

UMUT AKYÜREK, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Anne Umut Akyürek ise, "Son zamanlarda yaşanan olaylar sosyal medyada bu videoyu paylaşmaya beni mecbur kıldı. Biz uzun zamandır kızımın uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz, çocuklarımızı uyuşturucudan korumak için gerekli tedbirler alınsın. Uyuşturucu aldığı zaman kendini kaybediyor. Saldırganlaşıyor. Ben de kendimi korumak için odaya kilitliyorum. Çocuğum zarar vermesin diye. Uyuşturucu kullandığını fark ettiğimiz anda müdahale ettik" diye konuştu.