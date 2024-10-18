Hande Erçel bir paylaşımıyla bir ev satın alıyor! Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı

18 Ekim 2024 14:03 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:17

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyada en çok takipçisi olan ünlülerin başında geliyor. Hande Erçel'in bir paylaşımda kazandığı ücret ise dudak uçuklattı.

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Son olarak Barış Arduç ile birlikte Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel​, yeni sezonda da yeni bir dizi projesiyle de izleyicisinin karşısına çıkacak. Yer aldığı projeler kadar sosyal medya​ paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel'in bir paylaşımıyla ev alabileceği ortaya çıktı.

HANDE ERÇEL TEK BİR PAYLAŞIMIYLA EV ALABİLİYOR

Her paylaşımı olay olan Hande Erçel, instagram​'da 30 milyon takipçiye sahip. Projeleri kadar sosyal medya iş birlikleriyle de çok konuşulan Hande Erçel, bir postundan ev satın alabiliyor. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Hande Erçel, 1 post ve 1 story başına 3 milyon TL kazanıyor. Hande Erçel böylece tüm oyuncu​ arkadaşlarını geride bırakarak sosyal medyadan en çok kazanan oyuncu oldu.

İşte ünlü isimlerin post ve story paylaşımlarından elde ettikleri gelirler!

Kıvanç Tatlıtuğ: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon

Burak Özçivit: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon

Barış Arduç: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon

Mert Ramazan Demir: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon

Barış Kılıç: 1 Post ve 1 Story: 1.750 bin TL