Hande Erçel bir paylaşımıyla bir ev satın alıyor! Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyada en çok takipçisi olan ünlülerin başında geliyor. Hande Erçel'in bir paylaşımda kazandığı ücret ise dudak uçuklattı.
Son olarak Barış Arduç ile birlikte Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel, yeni sezonda da yeni bir dizi projesiyle de izleyicisinin karşısına çıkacak. Yer aldığı projeler kadar sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel'in bir paylaşımıyla ev alabileceği ortaya çıktı.
HANDE ERÇEL TEK BİR PAYLAŞIMIYLA EV ALABİLİYOR
Her paylaşımı olay olan Hande Erçel, instagram'da 30 milyon takipçiye sahip. Projeleri kadar sosyal medya iş birlikleriyle de çok konuşulan Hande Erçel, bir postundan ev satın alabiliyor. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Hande Erçel, 1 post ve 1 story başına 3 milyon TL kazanıyor. Hande Erçel böylece tüm oyuncu arkadaşlarını geride bırakarak sosyal medyadan en çok kazanan oyuncu oldu.
İşte ünlü isimlerin post ve story paylaşımlarından elde ettikleri gelirler!
Kıvanç Tatlıtuğ: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon
Burak Özçivit: 1 Post ve 1 Story: 2.5 milyon
Barış Arduç: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon
Mert Ramazan Demir: 1 Post ve 1 Story: 2 milyon
Barış Kılıç: 1 Post ve 1 Story: 1.750 bin TL