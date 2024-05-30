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Yalı Çapkını Serpil karakterini Türkü Su Demirel oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
30 May 2024 09:11 - Güncelleme : 30 May 2024 09:29
Yalı Çapkını Serpil karakterini Türkü Su Demirel oynuyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde bulunan Serpil kim sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ayrıca karakteri oynayan Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi konularda merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

7 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan dizinin senaryosuna ise Serpil karakteri katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakter Türkü Su Demirel tarafından oynanacak.

Yalı Çapkını Serpil karakterini Türkü Su Demirel oynuyor - 1. Resim

İzleyiciler tarafından diziye yeni katılacak olan Serpil karakterinin kim olduğunu ve Türkü Su Demirel'in hayatı merak ediliyor.

Serpil Karakteri İfakat'ın yeğeni  olacak. Aktarılan bilgilere göre Serpil'inde İfakat kadar hırslı bir karakteri bulunuyor.

Yalı Çapkını Serpil karakterini Türkü Su Demirel oynuyor - 2. Resim

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Sinema Güzeli Yarışması'nda birinci oldu.

2018-2019 yılları arasında Muhteşem İkili adlı dizide rol aldı.

Sırasıyla Maraşlı (2021), Son Nefesime Kadar (2022) ve Kader Oyunları (2023) dizilerinde oynadı.

Ayrıca ünlü Türk rapçi Sağopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının kliplerinde de rol aldı.

Kaynak: TGRT HABER
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