Yalı Çapkını Serpil karakterini Türkü Su Demirel oynuyor

30 May 2024 09:11 - Güncelleme : 30 May 2024 09:29

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı açıklanmıştı.

7 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan dizinin senaryosuna ise Serpil karakteri katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakter Türkü Su Demirel tarafından oynanacak.

İzleyiciler tarafından diziye yeni katılacak olan Serpil karakterinin kim olduğunu ve Türkü Su Demirel'in hayatı merak ediliyor.

Serpil Karakteri İfakat'ın yeğeni olacak. Aktarılan bilgilere göre Serpil'inde İfakat kadar hırslı bir karakteri bulunuyor.

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Sinema Güzeli Yarışması'nda birinci oldu.

2018-2019 yılları arasında Muhteşem İkili adlı dizide rol aldı.

Sırasıyla Maraşlı (2021), Son Nefesime Kadar (2022) ve Kader Oyunları (2023) dizilerinde oynadı.

Ayrıca ünlü Türk rapçi Sağopa Kajmer'in Pankart ve Toz Taneleri şarkılarının kliplerinde de rol aldı.