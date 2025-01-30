Yalova'da sular ne zaman gelecek? Belediyeden açıklama geldi

30 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:00

30 Ocak 2025 Perşembe günü Yalova'da su kesintisi yaşanıyor. Yalova Belediyesi tarafından bütün ilde genel olarak yaşanan su kesintisi hakkında açıklama yapıldı. Arıza nedeniyle yaşanan kesintiyi gidermek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Ataşehir Esatpaşa su kesintisi ne zaman gelecek belli oldu

İstanbul Ataşehir Esatpaşa su kesintisi ne zaman gelecek belli oldu

Bugün sabah saatlerinden itibaren Yalova genelinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından sabah erken saatlerde başlayan su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Yalova Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kesinti arızadan dolayı kaynaklanıyor.

YALOVA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK SON DAKİKA?

Yalova'da yaşanan su kesintisinin Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi'nde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı kaynaklandığı açıklandı.

Arızanın giderilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve kısa sürede sorunun çözüleceği belirtildi.

Belediyenin resmi internet sitesinde yapılan son açıklamaya göre ise düşük kotlarda su kullanımı devam ettiği için boşalan şebekelerin zaman dolmasının zaman alacağı belirtildi. Bu nedenle üst katlarda yaşayan vatandaşların suya erişimi daha uzun sürecek.

Yalova Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Arızanın giderilmesi yeni hatların yapılmasından ve sistemin işletmeye alınmasından sonra şebekenin düşük kotlarında su kullanımı abonelerimiz tarafından devam ettiği için boşalan şebekelerin dolması zaman almaktadır. Bu nedenle üst katlardaki abonelerimize suyun ulaşımı daha uzun süreyi gerektirmektedir. Yeni şebeke hatlarımızı sağlıklı günlerde kullanmanız dileğimle.. Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı"