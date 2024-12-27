Yankı Bağcıoğlu kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Gündemde yer alan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yankı Bağcıoğlu, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2911 toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanunun 95. maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma başlatılmasının ardından vatandaşlar Yankı Bağcıoğlu kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
YANKI BAĞCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yankı Bağcıoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğdu.
Ortaokulu Tarsus Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Deniz Lisesi'nde okudu.
Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun olan Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı gemilerde ve karargahlarda 32 yıl çalıştı.
Görev süresi boyunca hücumbot, muhrip, fırkateyn branş subaylığı ve bölüm amirliği, filo komutanlığı yaptı.
Belçika'da Leuven Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.
İyi derece İngilizce bilen Yankı Bağcıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.