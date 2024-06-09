Yapay zeka ve CNC'ye rağmen el emeğiyle eser üretiyor: Torna ustası eski başkan!

09 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 00:24

Erzincan’da önceki dönem İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan’a hizmet ettiği 5 yılın ardından yarım asırdır yaptığı torna ustalığına geri döndü. Yapay zeka ve CNC makinelerinin yaygınlaştığı bir dönemde, Yıldız ustalığını geleneksel yöntemlerle sürdürmeyi tercih ediyor. Bu sayede, el emeğinin ve tecrübenin önemini de gözler önüne seriyor.

“YILLARIN TECRÜBESİYLE İŞİNİN BAŞINDA”

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Yıldız'ı işyerinde ziyaret ederek iltifatlarını iletti. Canpolat, “Gönüllerde hoş bir seda bırakarak Erzincan’a hizmet yarışında bayrağı mevcut dönem başkan ve üyelerimize bırakan ve yılların tecrübesiyle işinin başında olan Bekir Başkanımıza kolaylıklar diliyoruz.” dedi.

Bekir Yıldız'ın hikayesi, geleneksel el sanatlarının önemini ve tutkunun gücünü bir kez daha hatırlattı.