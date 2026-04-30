Bilişim Uzmanı ve yazar Emre Özcan'ın, iş dünyasının en kritik sorularına odaklanan ve yapay zeka ile iş gücü ilişkisini inceleyen Mesleklerin Geleceği adlı yeni kitabı okurlarla buluştu. İroni Kitap etiketiyle yayımlanan eser, 28 Nisan 2026 itibarıyla raflardaki yerini aldı.

HABERİN ÖZETİ Yapay zeka ve iş gücü ilişkisini inceleyen ‘Mesleklerin Geleceği’ raflarda Bilişim Uzmanı ve yazar Emre Özcan'ın yapay zeka ile iş gücü ilişkisini inceleyen yeni kitabı 'Mesleklerin Geleceği' okurlarla buluştu. Kitap, İroni Kitap etiketiyle 28 Nisan 2026 itibarıyla raflardaki yerini aldı. Eser, yapay zeka ve iş gücü ilişkisini klasik tehdit mi fırsat mı ikileminin ötesinde inceliyor. Özcan, mesleklerin yok olmadığını, dönüştüğünü ve bu dönüşümün karar mekanizmaları, sorumluluk alanları ve risk dağılımı açısından yaşandığını belirtiyor. Kitap, bir kehanet olmaktan ziyade bir harita işlevi görerek, okuyucuyu kendi kariyer konumunu yeniden değerlendirmeye davet ediyor. Mesleklerin dönüşümü Yetki, İş, İnsan, Talep ve Araç başlıkları üzerinden inceleniyor.

Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan yapay zeka ve iş gücü ilişkisini farklı bir perspektiften ele alan kitabın, klasik tehdit mi fırsat mı ikileminin ötesine geçtiğini belirten Özcan, "Mesleklerin geleceği, kimin karar verdiğini ve kimin bedel ödediğini gördüğün yerde başlar." dedi.

MESLEKLER YOK OLMUYOR, DÖNÜŞÜYOR

Eserinde mesleklerin ortadan kalkmadığına dikkat çeken Özcan, iş dünyasındaki karar mekanizmaları, sorumluluk alanları ve risk dağılımı açısından köklü bir dönüşüm yaşandığını ortaya koyuyor. Geleceğe dair iddialı tahminler yerine somut bir analiz yaklaşımı benimsendiğini anlatan Özcan, okuyucuya analitik bir çerçeve sunarak iş dünyasında yaşanan değişimi sade ama çarpıcı bir dille aktarıyor.

BİR KEHANET DEĞİL, BİR HARİTA

Kitabın bir kehanet olmaktan ziyade bir harita işlevi gördüğünün altını çizen Özcan, mesleklerin dönüşümünü Yetki, İş, İnsan, Talep ve Araç başlıkları üzerinden inceliyor. Okuyucuyu kendi kariyer konumunu yeniden değerlendirmeye davet eden eser, sunduğu içerikle şu kritik adımları eksiksiz olarak okura aktarıyor:

Birinci olarak, mesleklerin dönüşüm dinamiklerini analiz eder.

İkinci olarak, karar ve sorumluluk dengelerini görünür kılar.

Üçüncü olarak, okuyucunun kendi kariyer konumunu netleştirmesine yardımcı olur.

Tartışmalardan arındırılmış yaklaşımıyla okura net bir bakış açısı sunan kitabın, analiz eden, netleştiren ve konumlandıran yapısıyla özellikle iş dünyası profesyonelleri, insan kaynakları uzmanları ve kariyer planlaması yapan gençler için yol gösterici bir kaynak niteliği taşıdığı belirtiliyor.

EMRE ÖZCAN KİMDİR?

Emre Özcan, kamu ve özel sektörde dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarında önemli çalışmalar yürütmüş bir dijital dönüşüm uzmanı ve yazardır. Eğitimci kimliğiyle de öne çıkan Özcan, çeşitli kurumlara sosyal medya okuryazarlığı ve özellikle kadın girişimcilere yönelik dijital pazarlama eğitimleri vermektedir.

1991 doğumlu olan Emre Özcan, lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen bir sosyal sorumluluk kampanyasıyla başlayan Özcan, kariyerine Türkiye’nin önde gelen internet haber platformlarından Haber7.com ve Turkuvaz Medya Grubu’nda devam etmiştir. İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım markası Havaist’in sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinde aktif rol almıştır. Bu süreçte dijital iletişim, içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi alanlarında önemli deneyimler kazanmıştır.

Kamu ve özel sektörde dijital pazarlama alanında hizmetler sunmaya devam eden Özcan, aynı zamanda sosyal etki odaklı projelerde de aktif rol almaktadır. Görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve ödüller kazanan “Şehir Engel Tanımaz” YouTube kanalının kurucusudur.

Yazar kimliğiyle de dikkat çeken Emre Özcan, dijital çağın meslekler üzerindeki etkisini analiz ettiği Mesleklerin Geleceği adlı kitabın yazarıdır. Bu eserinde Özcan, mesleklerin nasıl dönüşüm geçirdiğini, karar mekanizmalarının nasıl değiştiğini ve bireylerin bu yeni düzende nasıl konumlanması gerektiğini ele almaktadır. Kesin yargılardan uzak, analiz odaklı yaklaşımıyla okuru düşünmeye sevk eden kitap, dijital dönüşüm perspektifini anlamak isteyenler için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.

Siber Güvenlik, Teknoloji ve Yapay Zeka alanlarında aktif olan Emre Özcan, çeşitli televizyon kanallarında röportajlar vermekte ve tv programlarına katılmaktadır. Özcan ayrıca ulketv.com ‘da köşe yazarlığı yapmaktadır.