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Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:18

Yapay zekayı yöneten kazanacak

Kurumsal yazılım geliştirmede yapay zeka destekli araçlar artık deneme aşamasını geride bırakıyor. Bu araçlar geliştirme sürecinin belirli aşamalarında önemli hız kazanımları sağlarken, kurumlar için yeni soru bu kazanımların yazılım teslimatının bütününe nasıl taşınacağı ve kurumsal ölçekte nasıl sürdürülebilir hale getirileceği oluyor.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Yapay zekayı yöneten kazanacak
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:18

OBSS Kurucusu ve CEO’su Zafer Şen, “Asıl mesele tek bir adımı hızlandırmak değil, bu kazanımı yazılım teslimatının bütününe taşıyarak güvenilir ve ölçeklenebilir bir çalışma modeline dönüştürmek” diyor.

Kurumların kritik teknoloji sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve modernize eden odaklı teknoloji danışmanlığı şirketi OBSS’ye göre kalıcı rekabet avantajı, yalnızca araçlarını kullanmaktan değil; bu kazanımları kurumsal ölçekte güvenilir ve sürdürülebilir bir çalışma modeline dönüştürebilmekten geçiyor.

OBSS Kurucusu ve CEO’su Zafer Şen, yapay zekanın oluşturduğu tekil kazanımların kurumsal değere dönüşmesinde uçtan uca yazılım teslimatı yaklaşımının belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

Zafer Şen: “Asıl mesele yalnızca hız değil, güvenilir şekilde ölçekleyebilmek”

Şen, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanıyor: “Bugün birçok kurum yapay zeka ile daha hızlı geliştirme yapabiliyor. Ancak büyük ölçekli yapılarda asıl mesele tek adımı hızlandırmak değil; bu kazanımı yazılım teslimatının bütününe taşıyabilmek. Bunun için kalite, güvenlik, risk yönetimi ve mühendislik standartlarının yapay zeka ile birlikte yeniden ele alındığı, güvenilir ve tekrarlanabilir bir çalışma modeli gerekiyor.”

Özellikle büyük organizasyonlarda farklı ekiplerin farklı araç ve yöntemlerle ilerlemesi; geliştirme standartlarının parçalanmasına, güvenlik politikalarının tutarsız uygulanmasına, kalite güvencesi mekanizmalarının zayıflamasına ve teknik bilginin kurum içinde sürdürülebilir şekilde yönetilememesine yol açabiliyor.

Yapay zeka ile bütünleşik yazılım teslimatı

OBSS’nin yapay zeka ile bütünleşik yazılım teslimatı (AI-native delivery) yaklaşımı, yapay zekayı yazılım geliştirme süreçlerine sonradan eklenen bağımsız bir araç seti olarak değil; keşiften geliştirmeye, test ve doğrulamadan canlıya geçişe kadar yazılım teslimat modelinin etrafında yeniden yapılandırıldığı temel omurga olarak ele alıyor.

Bu yaklaşımı destekleyen OBSS platformu; yapay zeka destekli iş akışlarını mühendislik standartları, doğrulama mekanizmaları, kalite güvencesi, izlenebilirlik ve insan onayıyla aynı sistem içinde buluşturuyor. Böylece farklı ekip ve projelerde ortak standartların korunması, karar ve çıktıların izlenebilir olması ve mühendislik bilgisinin kurumsal ölçekte daha sistematik yönetilmesi destekleniyor.
Zafer Şen, özellikle kritik ve regüle teknoloji ortamlarında yapay zekayı hayata geçirmenin daha ileri bir mühendislik ve yönetişim yaklaşımı gerektirdiğine dikkat çekiyor: “, savunma ve havacılık gibi kritik teknoloji ortamlarında yapay zeka ile çalışma biçimini yeniden tasarlarken risk yönetimi, güvenlik, kalite ve regülasyon gereksinimlerini de bu yeni modelin içine baştan yerleştirmek gerekiyor. Üretilen çıktının doğrulanabilir, kararların izlenebilir olması ve mühendislik sorumluluğunun korunması bu nedenle kritik.”

Yeni rekabet alanı: Güvenilir, ölçeklenebilir ve sürekli gelişen yapay zeka kullanımı

OBSS’ye göre önümüzdeki dönemde kurumlar arasındaki fark yalnızca hangi yapay zeka araçlarının kullanıldığıyla belirlenmeyecek. Asıl ayrışma, yapay zeka destekli çalışma biçimlerinin kurum genelinde ne kadar güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirilebildiğinde ortaya çıkacak. Bir sonraki aşamada ise farkı, kendi çıktılarından ve geri bildirim döngülerinden öğrenerek sürekli gelişebilen sistemler oluşturacak. 

Bu nedenle yapay zekadan uzun vadeli değer oluşturmak isteyen kurumlar için temel soru artık “Yapay zeka kullanıyor muyuz?” değil; “Yapay zeka destekli geliştirmeyi ne kadar güvenilir, ölçeklenebilir ve sürekli gelişen bir çalışma modeline dönüştürebiliyoruz?” olacak.

ETİKETLER
#yapay zeka
#Mühendislik
#bankacılık
#Obss
#Zafer Şen
#Yazılım Teslimatı
#Aktüel
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