Yarım ayın yükselişi ne demek? Yarım Ay Google Doodle oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 22:23 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:27
Yarım Ay'ın Yükselişi Google'da Doodle oldu. Yarım ayın anlamı ve önemi de Google’da en çok arananlar arasına girdi.
Google arama motorunu açan kişiler yeni Doodle ile karşılaşınca Aralık ay döngüsünün Son Dördün'ü olan Yarım Ay için özel oyunu oynuyor.
YARIM AY'IN YÜKSELİŞİ DOODLE OLDU
Google Doodle tasarımları ile kullanıcılarını hem eğlendiriyor hem de ayın döngülerini öğretiyor.
Oyunu oynamak için Google tarafından hazırlanan Doodle'ı tıklamalısınız.
Doodle sonrasında oyunu gösteren kısa bir tanıtım ekranı açılacaktır.
YARIM AY NEDİR, NE ZAMAN OLUŞUR?
Yarım ayı kısaca özetlenecek olursa;
Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde ışığın yansıdığı evre; olarak tanımlanabilir.
Ayın evreleri Yeni Ay, Hilal, İlk Dördün, Dolunay, Yarım Ay gibi adlandırmalar ile ifade edilmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Google Doodle’lar, yıl dönümlerini, tatil günlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacı ile Google logosunda yapılan grafiklerdir.
Kaynak: TGRT Haber