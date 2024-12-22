Yarım ayın yükselişi ne demek? Yarım Ay Google Doodle oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 22:23 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:27

Yarım Ay'ın Yükselişi Google'da Doodle oldu. Yarım ayın anlamı ve önemi de Google’da en çok arananlar arasına girdi.

Google arama motorunu açan kişiler yeni Doodle ile karşılaşınca Aralık ay döngüsünün Son Dördün'ü olan Yarım Ay için özel oyunu oynuyor. YARIM AY'IN YÜKSELİŞİ DOODLE OLDU Google Doodle tasarımları ile kullanıcılarını hem eğlendiriyor hem de ayın döngülerini öğretiyor. Oyunu oynamak için Google tarafından hazırlanan Doodle'ı tıklamalısınız. Doodle sonrasında oyunu gösteren kısa bir tanıtım ekranı açılacaktır. YARIM AY NEDİR, NE ZAMAN OLUŞUR? Yarım ayı kısaca özetlenecek olursa; Ay'ın yeni ay evresinden bir hafta sonra yarım daire biçiminde ışığın yansıdığı evre; olarak tanımlanabilir. Ayın evreleri Yeni Ay, Hilal, İlk Dördün, Dolunay, Yarım Ay gibi adlandırmalar ile ifade edilmektedir. Sıkça Sorulan Sorular Doodle nedir? Google Doodle’lar, yıl dönümlerini, tatil günlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacı ile Google logosunda yapılan grafiklerdir. İlgili Haberler Google, akıl yürütme yeteneğine sahip yapay zekasını tanıttı: İnsan gibi düşünüyor Google'dan akıllı telefonları coşturacak güncelleme: 'Gemini 2.0 Mobil' kullanıma açıldı Google’dan ABD’ye yeni teklif: Apple ile anlaşmayı masaya koydu