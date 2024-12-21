Google’dan ABD’ye yeni teklif: Apple ile anlaşmayı masaya koydu

21 Aralık 2024 12:59 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 13:03

Google, Apple gibi büyük firmalarla yapılan anlaşmaları gevşetmeyi teklif etti. Hükümet ise daha kapsamlı önlemler talep ediyor. Nisan ayında kritik duruşma gerçekleşecek.

Google, ABD'de açılan tekelcilik davasında alınacak kararlara yönelik önerilerini sundu. Şirket, Apple gibi büyük firmalarla yaptığı anlaşmalarda değişikliğe gitmeyi teklif etti. Bu öneriler, Google’ın arama motorunu varsayılan olarak sunmasını sağlayan anlaşmaları gevşetmeyi amaçlıyor.

Teklifin Detayları Ortaya Çıktı

Google, mevcut durumun düzeltilmesi için bazı anlaşmaların münhasır olmaktan çıkarılabileceğini belirtti. Örneğin, Android telefon üreticilerinin Play Store’u cihazlarına yükleyebilmek için Chrome ve Google Arama’yı varsayılan olarak kabul etme zorunluluğu kaldırılabilir. Ayrıca, tarayıcı geliştiricileriyle yapılan anlaşmaların yıllık olarak yeniden gözden geçirilebileceği bir sistem önerildi.

Ancak, Google’ın sunduğu teklif, reklam gelirlerini cihaz ve yazılım şirketleriyle paylaşan mevcut düzeni sona erdirmeyi kapsamıyor. Bu gelirler, özellikle bağımsız tarayıcı geliştiricileri için büyük önem taşıyor. Örneğin, Mozilla bu gelirlerle faaliyetlerini sürdürüyor. Apple ise yalnızca 2022 yılında bu anlaşmalardan 20 milyar dolar kazandı.

Hükümetin Talepleri Daha Kapsamlı

ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletler, Google'ın daha geniş kapsamlı önlemler almasını istiyor. Bunlar arasında Chrome tarayıcısını ve Android işletim sistemini satması, arama motoru için yapılan ödeme sistemlerinin sona erdirilmesi ve Google'ın yapay zeka alanındaki yatırımlarına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor. Ayrıca, hükümet Google’ın arama sonuçları ve teknolojisini rakiplerine lisanslamasını talep ediyor.

Yapay Zeka Vurgusu Öne Çıkıyor

Google, yapay zekanın hızla geliştiğini ve bu değişimlerin arama motorları dahil birçok online hizmeti etkilediğini belirtti. Şirket, rekabeti teşvik etmek için alınacak kararların yenilikleri engellememesi gerektiğini savunuyor.

Nisan Ayında Yeni Bir Duruşma Daha Var

Google’ın önerileri, 2024 Nisan ayında yapılacak duruşmada ele alınacak. Bu süreçte, hükümet ve şirket arasında hangi adımların atılacağı netleşecek. Google, alınan kararlar sonrasında davayı temyize götürmeyi planlıyor.