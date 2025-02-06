Yarın okul var mı? İstanbul, Kayseri ve Bolu'da kar tatili durumu

06 Şubat 2025 11:23 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 6 Şubat günü ülke genelinde kar yağışları devam edecek. İstanbul, Kayseri ve Bolu'da okulların tatil olup olmayacağı da gündeme geldi. Kar yağışının devam etmesiyle beraber öğrencilerin ve velilerin gözü okullarda kar tatili durumuna çevrildi. MGM hava durumu haritasına göre ülke genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek.

İstanbul'da beklenen kar yağışı henüz kuvvetli olarak başlamazken Kayseri, Sakarya ve Bolu'da kar yağışı etkili oluyor. Binlerce öğrenci bugün kar yağışı nedeniyle tatil yaptı. Yarının tatil olup olmayacağına dair ise valilikler tarafından açıklama bekleniyor.

YARIN OKUL VAR MI?

Bugün Ordu, Gümüşhane, Nevşehir, Konya, Giresun, Sakarya, Hakkari, Sivas, Kayseri, Niğde, Düzce, Sinop, Adana, Yalova, Elazığ, Bolu, Zonguldak, Yozgat, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Erzincan, Aksaray, Bayburt, Tunceli illerinin bazı ilçelerinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Şu an için yarın okulların tatil edileceğine dair açıklama gelmedi. Hava şartlarının olumsuz olarak devam etmesi halinde akşam saatlerinde valilikler tarafından gelecek olan açıklamayla beraber tatil durumu netleşecektir.

YARIN KAYSERİ, BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat günü Kayseri Valisi "Değerli Kayserili hemşehrilerimiz, kıymetli öğrenci ve eğitim çalışanlarımız ile tüm vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği düşünülerek mevcut hava koşullarına göre alınmış olan eğitim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesini içeren bilgilendirme metni aşağıda paylaşılmıştır" açıklaması ile tatil duyurusu yapmıştı. 7 Şubat günü için ise şu anlık herhangi bir duyuru bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın dün akşam yayınladığı paylaşım ile Bolu'da okulların 6 Şubat günü 1 günlüğüne tatil edildiğini açıklamıştı. Fakat yarın için açıklama gelmedi. Akşam saatlerinde açıklama gelmesi halinde haberimizden okulların tatil olduğu illeri öğrenebilirsiniz.

YARIN İSTANBUL'DA KAR TATİLİ VAR MI?

6 Şubat günü hava sıcaklıkları düşüşe geçerken 7 Şubat Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışının olumsuz durum oluşturması beklenmiyor. Bu sebeple İstanbul'da şu an için kar tatili beklentisi bulunmuyor.

Yarın kar yağışının artış göstermesi halinde İstanbul Valiliği "okullar tatil edildi" duyurusu yapabilir. Şu an için herhangi bir duyuru yapılmadı.