Yarın okul var mı? Okulların ne zaman açılacağı gündem oldu

26 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:31

2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönemi 20 Ocak 2025 tarihinde sona erdi. Öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Tatilde olan öğrenciler ve velileri yarın okulların olup olmadığını merak ediyor. Okulların açılacağı tarih MEB tarafından açıklandı. 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

15 tatil ne zaman bitecek belli oldu! MEB takvimine göre ikinci dönem başlangıç tarihi

15 tatil ne zaman bitecek belli oldu! MEB takvimine göre ikinci dönem başlangıç tarihi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönem karnelerini 20 Ocak 2025 tarihinde aldı.

Karnelerini alan öğrenciler 15 günlük bir tatil​ sürecine girdi. Ders ve sınav temposundan uzaklaşan öğrenciler bu dönemde dinlenerek kendilerini 2. döneme hazırlıyorlar.

Birçok öğrenci tarafından okulların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

YARIN OKUL VAR MI 27 OCAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre öğrenciler 1 eğitim öğretim yılında iki ara ve bir sömestr tatili olmak üzere üç kere tatil yapıyor.

Ara tatiller bir hafta sürerken, sömestr tatili 15 gün sürüyor ve 1. dönem karnelerinin alınmasının ardından gerçekleştiriliyor.

27 Ocak 2025 Pazartesi günü de öğrenciler tatil yapmaya devam edecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB​ tarafından yayımlanan takvime göre 1 dönem 20 Ocak 2025 tarihinde sona erdi.

Öğrenciler hafta sonları dahil olmak üzere toplam 16 gün tatil yapacaklar.

Bu tatilin ardından okullar 3 Şubat 2025 tarihinde açılacak ve 2. dönem başlayacak.

İkinci dönemde yapılacak olan ara tatil ise 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

20 Haziran 2025 tarihinde ise öğrenciler yılsonu karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.