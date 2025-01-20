Özel okul fiyatlarına soruşturma! MEB harekete geçti

20 Ocak 2025 14:42 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:51

Yıllık 1,5 milyon liraya varan özel okul ücretleri gündem oldu. Bakanlık, Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. MEB'den fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme başlatıldı.

Özel okul fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Özel okul fiyatları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama

Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma başlatıldı. MEB​'den yapılan açıkalmada, "2025-2026 eğitim​ öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

YILLIK 1,5 MİLYON LİRAYA VARAN ÖZEL OKUL FİYATLARINA SORUŞTURMA

3 Ocak’ta yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişikliklere göre özel okulların ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre özel okullar 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan ekleyerek zam uygulayabilecek.

Enflasyon verileriyle 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okulların yapabileceği zam oranı yüzde 54.8 oldu. Hesaplamaya göre okul gider kalemlerine yapılacak zamlar için üst sınır yüzde 49,8 olarak gerçekleşti. Düzenlemede yemek, kahvaltı ve servis ücreti kapsamın dışında tutuldu.

MEB HAREKETE GEÇTİ

Güncel ekonomik krizin, yüksek enflasyon ortamının özel okulların masraf kalemlerinde dengesizliğe neden oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı

MEB'den yapılan açıkalmada, "2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyat artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Bu özel okulların “etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti” ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor.