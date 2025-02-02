Yarın okul yarım gün mü? 3 Şubat Pazartesi günü 3 dersin işlenip işlenmeyeceği merak edildi

02 Şubat 2025 19:27 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 20:02

Somestr tatili (15 Tatil) 3 Şubat 2025 Pazartesi günü sona eriyor. 15 tatilin sona ermesi ile birlikte öğrenciler 2. döneme başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yarın okulların yarım gün olup olmadığı merak ediliyor.

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

Ege Denizi beşik gibi! Yunan Adası peş peşe depremlerin ardından okulları tatil etti, halka uyarılar yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler 20 Ocak 2025 tarihinde ilk dönem karnelerini alarak yarıyıl tatillerine girdiler.

15 gün boyunca tatil yapan öğrenciler okula geri dönmeye hazırlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk zili 3 Şubat 2025 Pazartesi günü çalacak.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ 3 ŞUBAT?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 3 Şubat 2025 Pazartesi günü genel olarak okullarda tam gün eğitim görülecek.

Ancak bazı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim toplantısı nedeniyle okullar yarım gün olacak. Bu durum okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişiklik gösterecek.

Velilerin öğretmenler veya okullarla iletişim kurması kesin bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olacaktır.

YARIN 3 DERS Mİ İŞLENECEK 3 ŞUBAT 2025?

Eğitim toplantısı nedeniyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde bazı okullarda sadece 3 ders işlenecek.

Ancak bu uygulama tüm okullar için geçerli olmayacak. Bu sebepten dolayı da velilerin okul idareleri veya öğretmenler ile iletişime geçmeleri gerekiyor.

MEB tarafından genel bir duyuru yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.