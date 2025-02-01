MEB duyurdu: Okullarda yeni uygulama başlıyor! Kartalkaya faciası ders oldu

01 Şubat 2025 12:37 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:48

Milli Eğitim Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlatılacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlayacağı 3 Şubat'tan itibaren uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VERİLECEK

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında aralarında öğrencilerinde bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek.

Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.

TÜM OKULLARDA GERÇEKLEŞECEK

MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Okullarda, eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.