Kartalkaya yangın faciasından sonra ortaya çıktı! Otel sahibine pankartlı tepki: 'Cani Halit'

31 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:39

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın faciasında 78 vatandaşımıza mezar olan Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı yolunda yaptırdığı 3. otelin inşası devam ediyor. Yeni otele yakın bir noktada vatandaşların Ergül'e tepki ise gündem oldu. Vatandaşlar, “Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit” yazılı pankart astı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 vatandaşımıza mezar oldu. Faciada yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlanırken davaya ilişkin gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1 kişi ise normal olarak serbest bırakıldı. Facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı yolunda yaptırdığı 3. otelin inşası devam ediyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bölgeye "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.

DİĞER OTELİN ÇALIŞANLARI AYAKLANDI

Facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi ve aynı ihmallerin bulunduğu 5 yıldızlı Gazelle Otel yaşananların ardından kapatıldı. Kapatma kararı alan Grand Kartal A.Ş. yetkilisi Halit Ergül'ün eşi Emine Ergül, yönetim kurulu kararıyla işçilere 3 ay ücretsiz izin verileceği açıkladı. Yapılan toplantıda işçiler ayaklanarak, teklifi kabul etmedi. Avukatla yapılan görüşmeler sonrasında işçilere 1 ay içerisinde hak ve tazminatlarının verileceği taahhüt edildi. Emine Ergül imzalı dilekçe çalışanlara verildi. Verilen dilekçede, “Meydana gelen yangın sonucunda, çalışanların mağdur olmaması için ücretsiz izin konusunda görüşünüz alınmış, ancak onay vermemeniz nedeniyle iş akdiniz haklı nedenle ve zorunlu olarak feshedilmiştir. Tüm işçilik haklarınız, en geç 1 ay içerisinde tarafınıza ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

ULTRA LÜKS BOLU MANZARALI ÜÇÜNCÜ OTEL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yaptırdığı 35 odalı ultra lüks 3'üncü oteli görüntülendi. Otel inşaatının kabasının bir kısmının bittiği ve içeride çalışmaların devam ettiği görüldü. Kapısında güvenlik ve içerisinde çalışanların olduğu inşaat sahası görüntülendi. Gölcük Tabiat Parkı yoluna yeni otelini yaptıran Ergül'ün ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan diğer işletmesinin de kapatıldığı öğrenildi.

'CANİ HALİT' PANKARTLARI ASILDI

Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldı.