Yangın faciasında otelde çektiği video tüyleri diken diken etti! 'Sanırım ölüyoruz, hayat güzeldi'

25 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:14

Bolu Kartalkaya yangın faciasında 8'inci katta ailesiyle birlikte mahsur kalan ve 17 yaşındaki kardeşi Özüm Karataşlı'yı kaybeden Müge Karataşlı'nın yangın anında çektiği video tüyleri diken diken etti.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın​ faciaya neden oldu. Yangına uykusunda yakalanan onlarca kişi adeta dehşeti yaşadı. Korkunç olayda 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Yangın faciasında kardeşi Özüm'ü kaybeden Müge Karataşlı'nın yangın sırasında çektiği video ise dehşeti bir kez daha ortaya koydu.

"SANIRIM ÖLÜYORUZ"

Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"YAŞANAN OLAYIN ETKİLERİ ZİHNİMDEN UZUN YILLAR GİTMEYECEK"

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.