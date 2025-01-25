Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı! Alevler oteli böyle sarmış

25 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:20

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı. 2.5 saatlik görüntüler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 78 kişiye mezar olan otel yangının ilk anları...

Tanju Özcan, itfaiye müdürünün neden ihbar etmediğini böyle savundu! Kartalkaya yangınında tartışma sürüyor

Tanju Özcan, itfaiye müdürünün neden ihbar etmediğini böyle savundu! Kartalkaya yangınında tartışma sürüyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın​ faciaya neden oldu. 21 Ocak saat 03.00'da başlayan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangının ilk anlarında yaşanan dehşet anları facianın boyutunu gözler önüne serdi.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

ALVLER TÜM OTELİ KAPLADI

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.