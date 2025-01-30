Kartalkaya'da yangın sırasında "Bölgeden çekildiler" iddiası! Videoyla cevap verdiler

30 Ocak 2025 18:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 18:32

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yangının sorumluları hakkında soruşturma sürerken ortaya atılan yeni bir iddia sonrası Jandarma Genel Komutanlığı açıklama yaptı. Yangın sırasında JAK timlerinin bölgeden çekildiği öne sürüldü. İşte açıklama...

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Kartalkaya faciasında yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: 'Bu zamana kadar hiç görmedik'

Jandarma Genel Komutanlığı, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin olay öncesinde bölgeden çekildiği ve yangına müdahalede bulunmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında çıkan haberlerde JAK timlerinin yangın öncesinde geri çekildiği ve olay sırasında aktif rol almadığı şeklinde asılsız ifadelerin yer aldığı belirtildi.

KARTALKAYA BÖLGESİNDE JANDARMA TİMİ VAR MI?

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde konuşlu olan Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde, halihazırda Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir JAK timi ile kış sezonu süresince destek amaçlı görevlendirilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) bir JAK timinin bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, bu iki timin 7 gün 24 saat esasına göre bölgede görev yaptığı ifade edildi.

JANDARMA KARTALKAYA YANGININA KAÇ DAKİKADA GİTTİ?

Grand Kartal Otel’de çıkan yangının ihbar edilmesini takiben, JAK timlerinin sadece 8 dakika içerisinde olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başladığı bildirildi. Ayrıca, destek amacıyla JÖAK’tan bir helikopter, bir JAK timi ve bir Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan iki Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye hızla sevk edildi.

Komutanlık, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu tür iddiaların Jandarma Genel Komutanlığı’nın saygınlığını zedeleme amacı taşıdığına dikkat çekerek, gerçeği yansıtmayan bu tür haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.