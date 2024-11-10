Yarın okullar tatil mi 11 Kasım Pazartesi? Ara tatil tarihleri netleşti

10 Kasım 2024 19:37 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:58

Öğrenciler ve velileri tarafından yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. MEB'in paylaştığı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre okullar 11-25 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da ara tatillerin uygulanacağını açıklamıştı.

Ara tatiller kapsamında öğrenciler birinci dönem ve ikinci dönemde birer kez olmak üzere 1 hafta tatil yapıyor.

Öğrenciler tarafından yarın okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 KASIM 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönemde ara tatil 11-15 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamında yarın öğrenciler okula gitmeyecek ve bir hafta boyunca tatil yapacaklar.

18 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

MEB'in yayınladığı takvime göre birinci dönem ara tatili sadece 11-15 Kasım tarihleri arasını kapsayacak.

18 Kasım 2024 Pazartesi günü ise eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edilecek.

Öğrenciler bu kapsamda hafta sonu da dahil olmak üzere 9 gün boyunca tatil yapmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025?

Yarıyıl tatili 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

20 Haziran 2025 tarihinde ise 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sona erecek ve öğrenciler yaz tatili yapacak.