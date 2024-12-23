Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta kuvvetli yağış bekleniyor

23 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:59

AFAD tarafından yapılan uyarıya göre yarın birkaç ilde sağanak yağış bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği de öğrenciler ve velilerin gündeminde yer aldı. 24 Aralık yarın okullar tatil duyurusu bekleniyor.

Yarın yağmur yağacak mı? AFAD iki büyük ilde turuncu kodlu tehlike uyarısı verdi

Yarın yağmur yağacak mı? AFAD iki büyük ilde turuncu kodlu tehlike uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Alanya​, Antalya, Muğla, İzmir, Kütahya, Aydın​ ve Isparta'da gök gürültülü sağanak yağış​ bekleniyor. Sel, baskın ve ulaşımda zorluklara karşı AFAD​ uyarıda bulundu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 ARALIK?

24 Aralık Salı günü ülkemizin bazı illerinde beklenen yoğun yağış sonrası okulların durumu gündeme geldi. Şu an için valiliklerden okul tatil duyurusu gelmezken şartların kötüleşmesi halinde tatil kararı gelebilir. Şu an herhangi bir duyuru gelmemesinden dolayı okullarda eğitime devam edilecek.

Valiliklerden okul tatil duyurusu gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

YARIN AYDIN, DENİZLİ, UŞAK, MANİSA VE KÜTAHYA'DA OKUL TATİL Mİ?

AFAD'ın olumsuz hava şartlarına karşın yaptığı uyarıya göre bazı illerde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Şu an için valiliklerden okulların tatil olacağına dair açıklama bulunmuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı duyuru şöyle oldu:

"Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı; Muğla’da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

BURDUR, ISPARTA VE KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI 24 ARALIK?

24 Aralık Salı günü yurdumuzun kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklentisi bulunuyor. Öğrencilerin beklediği "okullar tatil" duyurusu gelmedi.

Hava şartlarının kötüleşmesi halinde valiliklerden tatil kararı gelebilir. Fakat şu an için duyuru bulunmuyor.

Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.