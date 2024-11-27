Yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe hava durumu

27 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:22

MGM verileri aracılığıyla gün içinde kar yağışı olacak olan illeri öğrenebiliyoruz. 25 Kasım'dan itibaren etkili olan yağışlar sonrasında yarın okullar tatil mi 28 Kasım gündeme geldi.

Artvin'in hangi ilçesinde okullar tatil edildi? Artvin’de eğitime iki günlük kar engeli

Artvin'in hangi ilçesinde okullar tatil edildi? Artvin’de eğitime iki günlük kar engeli

Ülkemizde hakim olan kar yağışı​ etkisini sürdürüyor. 25 Kasım'da başlayan yağış bazı illerde devam ederken okulların tatil​ olup olmayacağı da merak edildi.

Okullarda 2 günlük eğitime ara verilmişti. Öğrencilerin gözü valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 28 KASIM PERŞEMBE?

28 Kasım Perşembe günü için şu an okul​ tatil duyurusu bulunmuyor. Hava koşulları sebebiyle ara verilecek olan iller için valilikler akşama doğru tatil bilgilendirmesini yapıyor.

Yarın okulların tatil olması halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN OKULLAR NERELERDE TATİL?

Valiliklerden gelen açıklama sonrası bazı illerde eğitime ara verildi.

ORDU, KAYSERİ, BAYBURT, SİVAS, ERZİNCAN, BİNGÖL, ARTVİN, GİRESUN, HAKKARİ, ÇORUM, SAMSUN'da okullarda bir günlük tatil uygulanıyor.

28 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla Türkiye genelinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Yarın havanın nasıl olacağına dair tahminler ise haritada şöyle yer aldı: