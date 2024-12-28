Yarın sınav var mı? ÖSYM takvimine göre uygulanacak olan sınavlar belli oldu

28 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:36

ÖSYM 2024 sınav takvimine göre yarın hangi sınavların yapılacağı belli oldu. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 1. gün bugün tamamlandı. Yarının sınavlarının saati de belli oldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2024 yılında uygulanacak olan sınavların tarihleri sene başında duyurulmuştu. Bu yılın son sınavı ise yarın uygulanacak.

YARIN SINAV​ VAR MI, HANGİ 29 ARALIK PAZAR?

ÖSYM sınav takvimine göre yarınSayıştay Yazılı Sınavının 2. oturumu yapılacak. Bugün ilk sınav tamamlanmıştı.

"29 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

SAYIŞTAY​ DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav giriş yerleri belli oldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, 25 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.