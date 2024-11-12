Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylar netleşti

12 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:36

Yarısı Bizden kampanyası İstanbul’da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni sürece değindi.

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Yarısı Bizden​ kampanyası İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan riskli yapı​ sahiplerini kapsıyor. Yarısı bizden kampanyasından faydalanmak için yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

YARISI BİZDEN’E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyasında e-Devlet başvurusuna gerek kalmadan kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe​ taahhütnamesi ve kredi​ sözleşmesi imzalanır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı. “Kimler faydalanabilir?” sorusu, “İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.” şeklinde cevaplandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yarısı Bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.