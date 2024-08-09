“Yarısı Bizden” kampanyasında süresiz başvuru dönemi başladı! Şartları ve detayları belli oldu

09 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreninde yaptığı konuşmada “Yarısı Bizden” kampanyasında yeni başvuru döneminin başladığını açıkladı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR, BİTTİ Mİ?

Türkiye’de kentsel dönüşümü hızlandırmak ve deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesini teşvik etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası ile belirlenen riskli bölgelerdeki konut sahiplerinin binalarının yenileme sürecindeki masrafların yarısını devlet karşılıyor.

Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi Açılış ve Kentsel Dönüşüm Töreni’nde Yarısı Bizden kampanyası ile ilgili bilgi verdi:

“Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz.

Artık Yarısı Bizden de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE PARASI OLMAYAN NE YAPACAK?

Kentsel dönüşüm yasasında yapılan düzenlemeye göre; yoksul ve ödeme gücü olmayan vatandaşların konutlarına devlet, paylı mülkiyet esaslarına göre ortak olacak. Konut sahibine ise hayatı boyunca evde oturma hakkı verilecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI YALNIZCA İSTANBUL’DA MI GEÇERLİ?

Yarısı Bizden kampanyası öncelikli olarak İstanbul’da başlatılarak sonrasında tüm Türkiye’ye yayılacak.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?

Yarısı Bizden kampanyasına başvuru esnasında herhangi bir ücret talep edilmemekte.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

26 Nisan tarihinde başlayan Yarısı Bizden kampanyasında süresiz başvuru dönemi başlıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında ilk yıl 200 bin, rezervde ise 100 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor.