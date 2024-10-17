Yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih belli oldu

17 Ekim 2024 22:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 22:41

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren şubat tatili merakla bekleniyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler ise yarıyıl tatili ne zaman sorusunu gündeme getiriyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başladı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler​ yarıyıl tatili​ ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) açıkladığı yeni dönem takviminde yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu duyurdu. İşte detaylar!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler yoğun bir ders ve sınav temposuyla karşı karşıya kaldı.

Yoğun tempoyu atlatmak isteyen öğrenciler ise şimdiden yarıyıl tatili tarihini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 31 Ocak günü de sona erecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı takvimle birlikte dönem boyunca yapılacak tatil tarihleri açıklandı. Birinci dönemde olacak bir haftalık tatil tarihi ise 11-15 Kasım 2024 arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatilin ardından başlayacak olan ikinci dönemin ortasında da bir ara tatil öğrencileri bekliyor.

Buna göre öğrenciler için ikinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Tatilin bitimi ise 4 Nisan Cuma günü gerçekleşecek.