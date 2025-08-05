YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen YAŞ toplantısı bugün sona erdi. 2.5 saat süren toplantı sonrasında YAŞ 2025 kararları açıklandı. İşte YAŞ kararları terfi edenlerin listesi ve emekli olan albaylar tam listesi.
5 Ağustos günü gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre terfi edenlerin listesi belli oldu.
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
Bahtiyar Ersay
Rafet Dalkıran
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
İlkay Altındağ
Sebahattin Kılınç
Rasim Yaldız
Fedai Ünsal
Muammer Alper
Tuncay Altuğ
Ahmet Kurumahmut
Ergin Dinç
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Aydın Kılıç
Süleyman Akbay
Tolga Genç
Gökhan Çelik
Levent Sabahattin Güldağı
Cem Kamil Sağcan
Nurettin Hakan Büyükçulha
Soner Oruçoğlu
İlker Ertuğrul
Sebahattin Kalkan
Ümit Durmaz
Eray Üngüder
Osman Akyıldız
Ercan Eroğlu
Ahmet Hamdi Ataç
Ertan Uzun
Vedat Öncel
Serkan Gökhan Can
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR (DEVAM – Kara)
Erkan Bulut
Hulusi Koçbay
Hasan Kaya
Süleyman Şentürk
Mahmut Sert
Ersin Özbalcı
Hasan Çelikcan
Suat Yıldızhan
Şemsettin Erdoğan
Hasan Temel
Murat Özkılıç
Merdin Kışkan
Burak Yılmaz
Muhammed Tuna
Çetin Öztürk
Yaşar Karaoğlu
Abdullah Karakoç
Cumhur Yazgan
Ahmet Yalçın İskender
Fahrettin Kerim Kılcı
Ayhan Tüten
İlker Temizbaş
Emrullah Öztürk
Harun Aydoğdu
Mehmet Arıkök
Mahmut Seçkin Alışverişci
Uğur Bor
Hasan Ertam Kan
Levent Kaya
Tarık Demirci
Rizvan Çiper
Zafer Akkaş
Nezih Baştürk
Şenol Varol
Cihan Ercan
Tolga Boyraz
Volkan Aydın
Mustafa Bülent Baykal
Yavuz Selim Şengün
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
Rafet Oktar
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
Mehmet Savaş Eser
Aziz Bakioğlu
Timur Yılmaz
TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Osman Çevik
Emin Yılmaz
Onur Bilgin
Birol Orak
Yusuf Karagülle
Lütfü Sezgin
Alper Doğukanlı
Cenk Taşlı
İlyas Ergel
Çağatay Metin Kalender
İlkay Çek
Hakan Uçar
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL (Hava)
Rafet Dalkıran
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL (Hava)
Ergin Dinç
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR (Hava)
Burak Özan
Orhun Atasever
Mert Uysal
Muarrem Özen
Mehmet Sertaç Seymen
Serdar Akkoyun
Selçuk Cumhur Kabasakal
Feyzi Tamer Altuntecim
Bülent Çankaya
Ali Özdilim
Orgeneraller:
Metin Gürak
Korgeneraller:
Veli Tarakcı
Tümgeneraller:
Osman Alp
Hüseyin Duman
Tuğgeneraller (Kara):
Şefik Atak
Salih Büyük
Murat Yalbir
Abdullah Katırcı
İsmail Yayan
Mehmet Can Tepedelen
Mustafa Özay
Sinan Gökoğlan
Şükrü Özbakır
Şahin Yenilmez
Fatih Dağlı
Mustafa Sadettin Karakan
Adem Akyüz
Tuğamiraller (Deniz):
Neslim Eski
İbrahim Özdoğan
Korgeneraller:
Sezai Öztürk
Mustafa Oğuz
Tümgeneraller:
Tamer Atay
Subutay Adaş
Ahmet İbiş
Tuğgeneraller:
Ali İhsan Bulut
Önder Durgut
Fatih Akpınar
Ahmet Nasuhoğlu
Rıza Kocabaş
Yasin Bulut
Sait Cengiz Özsoy
Tamer İleri
Erdal Tunç
Murat Kaya
Koramiral:
İbrahim Özdem Koçer
Tümamiraller:
Nihat Baran
Serhat Sözbir
Tuğamiraller:
Tayfun Karataş
Ali Tuna Baysal
Orgeneraller:
İsmail Güneykaya
Tuğgeneraller (Hava):
Hüseyin Sabri Akyol
Gürtaç Kayapınar
Levent Kefal
Yavuz Matur
Toplam:
3 Orgeneral
4 Korgeneral
6 Tümgeneral
27 Tuğgeneral
1 Koramiral
2 Tümamiral
4 Tuğamiral