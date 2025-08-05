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 | Sumru Tarhan

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

Bugün YAŞ 2025 kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen YAŞ toplantısının ardından YAŞ kararları terfi edenlerin listesi de dikkat çekti. Karar sonrasında emekli olan albaylar, generaller belli oldu.

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YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantısı bugün sona erdi. 2.5 saat süren toplantı sonrasında YAŞ 2025 kararları açıklandı. İşte YAŞ kararları terfi edenlerin listesi ve emekli olan albaylar tam listesi.

YAŞ KARARLARI TERFİ EDENLERİN LİSTESİ 2025

5 Ağustos günü gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre terfi edenlerin listesi belli oldu.

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
Bahtiyar Ersay

Rafet Dalkıran

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
İlkay Altındağ

Sebahattin Kılınç

Rasim Yaldız

Fedai Ünsal

Muammer Alper

Tuncay Altuğ

Ahmet Kurumahmut

Ergin Dinç

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Aydın Kılıç

Süleyman Akbay

Tolga Genç

Gökhan Çelik

Levent Sabahattin Güldağı

Cem Kamil Sağcan

Nurettin Hakan Büyükçulha

Soner Oruçoğlu

İlker Ertuğrul

Sebahattin Kalkan

Ümit Durmaz

Eray Üngüder

Osman Akyıldız

Ercan Eroğlu

Ahmet Hamdi Ataç

Ertan Uzun

Vedat Öncel

Serkan Gökhan Can

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR (DEVAM – Kara)
Erkan Bulut

Hulusi Koçbay

Hasan Kaya

Süleyman Şentürk

Mahmut Sert

Ersin Özbalcı

Hasan Çelikcan

Suat Yıldızhan

Şemsettin Erdoğan

Hasan Temel

Murat Özkılıç

Merdin Kışkan

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

Burak Yılmaz

Muhammed Tuna

Çetin Öztürk

Yaşar Karaoğlu

Abdullah Karakoç

Cumhur Yazgan

Ahmet Yalçın İskender

Fahrettin Kerim Kılcı

Ayhan Tüten

İlker Temizbaş

Emrullah Öztürk

Harun Aydoğdu

Mehmet Arıkök

Mahmut Seçkin Alışverişci

Uğur Bor

Hasan Ertam Kan

Levent Kaya

Tarık Demirci

Rizvan Çiper

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

Zafer Akkaş

Nezih Baştürk

Şenol Varol

Cihan Ercan

Tolga Boyraz

Volkan Aydın

Mustafa Bülent Baykal

Yavuz Selim Şengün

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
Rafet Oktar

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
Mehmet Savaş Eser

Aziz Bakioğlu

Timur Yılmaz

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Osman Çevik

Emin Yılmaz

Onur Bilgin

Birol Orak

Yusuf Karagülle

Lütfü Sezgin

Alper Doğukanlı

Cenk Taşlı

İlyas Ergel

Çağatay Metin Kalender

İlkay Çek

Hakan Uçar

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL (Hava)
Rafet Dalkıran

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL (Hava)
Ergin Dinç

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR (Hava)
Burak Özan

Orhun Atasever

Mert Uysal

Muarrem Özen

Mehmet Sertaç Seymen

Serdar Akkoyun

Selçuk Cumhur Kabasakal

Feyzi Tamer Altuntecim

Bülent Çankaya

Ali Özdilim

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste

YAŞ KARARLARI EMEKLİYE AYRILANLAR TAM LİSTE

Orgeneraller:

Metin Gürak

Korgeneraller:

Veli Tarakcı

Tümgeneraller:

Osman Alp

Hüseyin Duman

Tuğgeneraller (Kara):

Şefik Atak

Salih Büyük

Murat Yalbir

Abdullah Katırcı

İsmail Yayan

Mehmet Can Tepedelen

Mustafa Özay

Sinan Gökoğlan

Şükrü Özbakır

Şahin Yenilmez

Fatih Dağlı

Mustafa Sadettin Karakan

Adem Akyüz

Tuğamiraller (Deniz):

Neslim Eski

İbrahim Özdoğan

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste


Korgeneraller:

Sezai Öztürk

Mustafa Oğuz

Tümgeneraller:

Tamer Atay

Subutay Adaş

Ahmet İbiş

Tuğgeneraller:

Ali İhsan Bulut

Önder Durgut

Fatih Akpınar

Ahmet Nasuhoğlu

Rıza Kocabaş

Yasin Bulut

Sait Cengiz Özsoy

Tamer İleri

Erdal Tunç

Murat Kaya

Koramiral:

İbrahim Özdem Koçer

Tümamiraller:

Nihat Baran

Serhat Sözbir

Tuğamiraller:

Tayfun Karataş

Ali Tuna Baysal

YAŞ kararları terfi edenlerin listesi 2025! YAŞ kararları emekli olan albaylar tam liste


Orgeneraller:

İsmail Güneykaya

Tuğgeneraller (Hava):

Hüseyin Sabri Akyol

Gürtaç Kayapınar

Levent Kefal

Yavuz Matur

Toplam:

3 Orgeneral

4 Korgeneral

6 Tümgeneral

27 Tuğgeneral

1 Koramiral

2 Tümamiral

4 Tuğamiral

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YAŞ kararları 2025: General atama listesi! Üst rütbeye yükselen general, amiral ve albaylar
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#milli savunma bakanlığı
#yaş
#Yaş Kararları
#Askeri Terfi
#Askeri Emeklilik
#Aktüel
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