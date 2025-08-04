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 | Sumru Tarhan

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı

Albayların generalliğe terfisi, general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisine ilişkin kararların konuşulacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı için bekleyiş devam ediyor. 2025 YAŞ toplantı tarihi netleşti, gözler YAŞ 2025 kararlarında.

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YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 15:58

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi, general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi gibi kararların alındığı toplantısı senede 1 kez düzenleniyor. üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantının 2025 yılında yapılacağı tarih belli oldu. YAŞ toplantısı bu sene 5 Ağustos günü gerçekleşecek.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

Her yıl 1 kez gerçekleşen YAŞ toplantısı bu sene 5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin güncel durumuna ilişkin açıklama yapılacak.

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı

YAŞ 2025 KARARLARI NEDİR?

Yüksek Askeri Şura toplantısı henüz gerçekleşmedi. 5 Ağustos günü gerçekleşecek olan toplantıda alınacak kararların ardından kamuoyuna duyurulması beklenecek. Toplantının bu seneki tarihi 5 Ağustos oldu.

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı

YAŞ ÜYELERİ KİMLER?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu.

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak netleşti! Yüksek Askeri Şura 2025 kararları için bekleyiş başladı

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR, NEDEN TOPLANIR?

Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından oluşan Yüksek Askerî Şûra, senede bir kez toplanır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi, general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, görev süresinin uzatılması veya emekliye ayrılmasına dair kararlar alınır.

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ETİKETLER
#yüksek askeri şura
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#yaş
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#Rütbe Terfi
#Askeri Kararlar
#Aktüel
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