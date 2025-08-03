Emekli promosyon rakamları güncellendi! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Ağustos ayının ilk günü itibariyle emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başlandı. Bankadan bankaya emekli promosyon tutarları ve şartları değişiyor. İşte 2025 Ağustos ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları...
Emekli promosyonu yarışı kızışıyor! Temmuzda emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, promosyon kampanyalarını yeniledi. Yapı Kredi, VakıfBank ve ING Bank gibi birçok banka 27.000 TL'ye varan nakit ödeme ve ek avantajlar sunuyor. Peki, emeklilere en fazla promosyon ödemesini hangi bankalar yapıyor? İşte 2025 Ağustos ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları ve bankaların sunduğu avantajlar…
Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK emeklilerinin ilk defa vereceği otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir ve kampanya süresince verilen ilk fatura talimatına 500 TL MaxiPuan, ikinci fatura talimatına toplam 750 TL MaxiPuan, üçüncü fatura talimatına toplam 1.000 TL MaxiPuan verilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklilerinin ilk fatura talimatlarına 1.000 TL’ye varan MaxiPuan!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
Kampanya Bitiş Tarihi
31 Ağustos 2025
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
Kampanyadan 1 Şubat 2025-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
Maaşı ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye, ek koşullarla 25 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alınabilecek.
Yapı Kredi, 15 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerine 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma fırsatı sunuyor.
Promosyon ödemesi şu şekilde:
• 0 TL - 9.999 TL maaş alanlar 6.250 TL maaş promosyonu, 2.000 TL fatura talimatı, 2.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 12.250 TL,
• 10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlar 10.000 TL maaş promosyonu, 3.000 TL fatura talimatı, 3.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 18.000 TL,
• 15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlar 12.500 TL maaş promosyonu, 4.000 TL fatura talimatı, 4.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 22.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 15.000 TL maaş promosyonu, 5.000 TL fatura talimatı, 5.000 TL kredi kartı harcaması ve 2.000 TL dijital aktivite ile toplam 27.000 TL alabilecek.