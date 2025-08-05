YAŞ üyeleri kimlerden oluşur? Yüksek Askeri Şura neden toplanır?

Yüksek Askeri Şura toplantısı her sene 1 kez yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı YAŞ toplantısı 5 Ağustos günü gerçekleşecek. İşte YAŞ üyeleri ve Yüksek Askeri Şura toplanma nedenleri.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kuruluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

YAŞ TOPLANTISI NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Yüksek Askerî Şûra yani YAŞ, Türkiye'nin başkentinde sadece barış zamanında görev yapmak üzere kurulan bir kuruldur. Senede en az 1 kez toplanan YAŞ toplantısının gündeminde cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ile Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate alınır ve Cumhurbaşkanı'nca düzenlenir. Ana gündemi ise Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi, general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, görev süresinin uzatılması veya emekliye ayrılmasıdır.