YAŞ Beştepe'de toplanıyor: TSK'da general sayısı artacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, atama ve emeklilikler için gözler bugün Beştepe’de yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ise görev süreleri doldu. Ancak Erdoğan’ın bu komutanlar için bir yıl daha görev süresini uzatma yetkisini kullanacağı ve TSK komuta kademesinde bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi geçen yıl bir sene uzatılmıştı. 65 yaşındaki Tatlıoğlu’nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği belirtiliyor. Geçen yılki YAŞ’ta general ve amiral sayısı 281’den 327’ye yükselmişti. Bu yılki toplantıda ise kararların, geçtiğimiz ay Meclis’te yapılan TSK Personel Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor.

GENERAL SAYISI ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre, YAŞ’ın üçte iki çoğunluk kararıyla 75 general ve amiralin bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilmesinin önü açılıyor. Bu da TSK’da general sayısında artış anlamına geliyor.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILIYOR?

YAŞ üyeleri; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’ndan oluşuyor.