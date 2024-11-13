Yaşar Güler’den İsrail Türkiye'ye saldırır mı sorusuna yanıt

13 Kasım 2024 16:32 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:44

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimaline ilişkin verdiği cevap dikkat çekti. Yaşar Güler 3. Dünya Savaşı’nın her an çıkabileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER İSRAİL İÇİN NE DEDİ?

Programda “İsrail’in Türkiye'ye bir doğrudan tehdidi olabilir mi?” sorusuna da cevap veren Güler, İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimalinin olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telaffuz ettiğini söyledi.

Yaşar Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı'mız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir.”

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK MI?

Öte yandan açıklamalarına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 3. Dünya Savaşı’nın her an çıkabileceğini dile getirdi.

Güler, sözlerini “Tabii ki çıkmasını istemiyoruz. Ama biz her zaman her şeye hazır olmak zorundayız” diyerek sürdürdü.