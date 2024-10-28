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Bakan Güler ve Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a ziyaret

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:59
Bakan Güler ve Bakan Bolat&#039;tan TUSAŞ&#039;a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, PKK tarafından hain terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat ve Milli Savunma BakanıYaşar Güler​, eli kanlı terör örgütü PKK​'nın hedefi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine ziyarette bulundu. Bakan Bolat daha sonra ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Güler ve Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a ziyaret - 1. Resim

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ"

Bakan Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte, Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik kurumlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan merkezine giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Güler ve Bakan Bolat'tan TUSAŞ'a ziyaret - 2. Resim

"Ziyaret sırasında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, diğer yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için özveriyle çalışan TUSAŞ ekibiyle bir araya geldik. Türkiye, karşılaştığı her türlü zorluğu aşarak yoluna devam edecektir. Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz"

Kaynak: tgrthaber.com
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