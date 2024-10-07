Yasin Hacıoğlu, Afrika’da altın madenciliğine öncülük etmeye devam ediyor 

07 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:34

Afrika’da gerçekleştirdiği madencilik projeleriyle adını duyuran Yasin Hacıoğlu, Türk iş dünyasının dikkat çeken yatırımlara devam ediyor.

Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan ve Westminster Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Hacıoğlu, elmas uzmanlığı konusunda da Hrd Antwerp Diamond of Greyder’den sertifika sahibi olan isimlerden biri.

“İnovatif Çalışmalarla Dikkat Çekiyor”

Yasin Hacıoğlu, madencilik​ sektöründeki yolculuğuna 2011 yılında LND Hacioglugoldmining şirketinin başına geçerek başladı. Bu süreçte, özellikle Afrika​'da önemli projeler geliştirdi ve bölgedeki altın madenciliğine yön verdi.

LND Hacioglugoldmining, Gana​, Sierra Leone ve Mali gibi ülkelerde yürüttüğü altın madeni projeleriyle sektörde fark yaratırken, 2018/2019 Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası Afrika Madencilik Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, Hacıoğlu’nun liderliğindeki inovatif çalışmaların uluslararası arenada da takdir gördüğünün bir göstergesi oldu.

“Gana'da Türk Rafinerisi ve Bölgesel Etki”

Gana’da Afrika’nın ilk Türk altın rafinerisini kurarak Türk madenciliği adına büyük bir ilke imza atan Hacıoğlu, sadece Gana’nın altın rezervlerinin işlenmesine katkı sağlamakla kalmayıp, Afrika’daki iş gücü piyasasına da önemli bir katkı sundu. Bu rafineriyle, yerel halkın istihdam edilmesi ve bölgedeki ekonomik kalkınmaya destek verilmesi hedeflerini gerçekleştirilmesi hususu önem arz ediyor.

“Toplumsal Kalkınmaya Destek”

Hacıoğlu’nun projelerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları oluyor. Yerel halkla iş birliği yaparak toplumsal kalkınmaya destek oluyor ve eğitim programları düzenleyerek bölgedeki gençlerin sektöre katılımını teşvik ediyor.

“Türkiye’nin Madencilik Alanındaki Gücünü Artırıyor”

Hacıoğlu, şu anda Hacioglugoldmine Incorporated Co. ve SPM Gold Refinery’nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Afrika’daki projeleriyle sadece madencilik sektörüne yön vermekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki prestijini de artırıyor. Afrika'daki Türk varlığını güçlendiren yatırımlarıyla Hacıoğlu, Türkiye’nin Batı Afrika’daki etkisini artırarak ülkemizi bu sektörde daha görünür hale getiriyor.

Hacıoğlu'nun liderliğinde yapılan bu çalışmalar, Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri derinleştirirken, Türk girişimciler için de bölgede yeni iş fırsatları yaratmaya devam ediyor.