Yasin Özcan kimdir? Kasımpaşa'dan Premier Lig'e gidiyor

24 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:33

Kasımpaşa forması giyen genç milli futbolcu Yasin Özcan’ın, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe 18'lik yıldızına teklif yaptı

Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe 18'lik yıldızına teklif yaptı

Kasımpaşa’da forma giyen genç yıldız Yasin Özcan’ın, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa​ ile el sıkışmak üzere olduğu iddia edildi.

İngiliz ekibinin ödeyeceği bonservisle Yasin Özcan’ın da Kasımpaşa​ tarihine geçeceği belirtiliyor.

YASİN ÖZCAN’IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Oyuncunun yanı sıra Kasımpaşa ile Aston Villa'nın Yasin Özcan'ın transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gündeme gelen iddialara göre Aston Villa, Yasin Özcan'ın transferi için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro artı bonuslar ödeyecek.

Bununla birlikte Diagne ve Trezeguet'nin ardından Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. futbolcu satışı olacak.

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Yasin Özcan 20 Nisan 2006 yılında Kâğıthane, İstanbul'da doğmuştur.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayan milli futbolcu Yasin Özcan, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giymektedir.

Aslen Sivaslı olan Özcan’ın babası taksici, annesi ise ev hanımıdır.