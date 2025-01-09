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Yasin Yıldız kimdir? Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
09 Ocak 2025 18:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:59
Yasin Yıldız kimdir? Bağcılar&#039;ın yeni Belediye Başkanı oldu

Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi nedeniyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı’na Yasin Yıldız seçildi.

Bağcılar​ Belediye Meclisi’nde Bağcılar Belediye Başkanlığı için yapılan seçimin ardından AK Parti​ Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar'ın yeni belediye başkanı​ oldu.

Yasin Yıldız kimdir? Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı oldu - 1. Resim

ABDULLAH ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmişti.

Aday gösterilmesinin ardından Abdullah Özdemir, belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Yasin Yıldız kimdir? Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı oldu - 2. Resim

YASİN YILDIZ KİMDİR?

1983 İstanbul doğumlu Yasin Yıldız aslen Gümüşhanelidir.

Eskişehir Anadolu üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup İstanbul Aydın üniversitesi Yerel yönetimler alanında yüksek lisans eğitimini yapmıştır.

2004 yılında AK Parti Bakırköy ilçesi gençlik kollarında aktif siyasete başlamıştır.

Temmuz 2024 itibari ile Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

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Kaynak: TGRT Haber
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