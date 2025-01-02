İstanbul Valiliği'nden yeni bir okul protokolü daha!

02 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:24

İstanbul'da eğitimde bin hayırseverin desteği ile "Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali" projesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bağışçı Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi arasında Bağcılar İlçesi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ad verme karşılığında düzenlenen bağış protokolü imzalandı.

Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli projesi kapsamında İstanbul Valiliği​ ve Bağışçı Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi arasında Bağcılar İlçesi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ad verme karşılığında düzenlenen bağış protokolü imzalandı.İmzalanan protokol ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adı Tarık Taşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilecek.



Taşar ailesi olarak imkanları ölçüsünde eğitime ve engellilere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Avukat Hasan Taşar;

“Yakın zamanda geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat eden evladımız Tarık Taşar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Şirket olarak Adıyaman’ımıza iki okul kazandırdık, engelli kardeşlerimize tekerlekli ve akülü sandalye desteğinde bulunduk. Değerli evladımızda bizler gibi eğitime her zaman destek olur, eğitime çok önem verirdi.

Vefatı sonrası aile olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hâli projesi kapsamında İstanbul Valiliğimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde merhum oğlum Tarık Taşar’ın ismini Bağcılar İlçesinde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ad verme karşılığında düzenlenen bağış protokolü imzaladık. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan İstanbul valimiz Davut Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.



Düzenlenen imza töreni sonrası Taşar ailesine tekrar başsağlığı dileklerini ileten İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime verdikleri destek için hayırsever iş insanları Avukat Hasan Taşar ve Mehmet Zeynal Taşar’a teşekkürlerini iletti.