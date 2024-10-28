Yavuz Ağıralioğlu partisinin adının ne olacağını açıkladı! Logosu belli oldu

28 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:33

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için bugün sabah İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adının ne olduğu gündem oldu. Partinin logosunda anahtar olacak.

Yavuz Ağıralioğlu partisinin ismini belirledi! Sıra dışı bir sembolü var

Yavuz Ağıralioğlu partisinin ismini belirledi! Sıra dışı bir sembolü var

5 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti​'den istifa​ eden Yavuz Ağıralioğlu​, bir süredir parti kurma aşamasında olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin tanıtım toplantısının bugün gerçekleşeceğini belirtmişti.

Vatandaşlar tarafından Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adının ne olacağı merak ediliyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU PARTİSİNİN ADI NE OLACAK, OLDU?

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin isminin "Anahtar Parti" olacağı öğrenildi.

Parti programında ise "ahlak, akıl, adalet" temalarına vurgu yapılacağı belirtilirken ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 40'tan fazla ilin teşkilatlanmasının tamamlandığı ortaya çıktı.

Partinin logosunda ise aynı isminde olduğu gibi anahtar simgesinin yer alacak.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1 Şubat 19772 yılında dünyaya geldi.

6 yaşından sonra ailesiyle birlikte Yozgat'a yerleştikten sonra ilk, orta ve lise öğretimini burada tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında İYİ Parti'ye katılarak genel seçimlerde İstanbul milletvekili olarak seçildi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği ve İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yapan Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması üzerine partisinden 28 Mart 2023'te istifa etti.