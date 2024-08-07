Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yaz tatilinin 20 gün kısalmasıyla ilgili MEB'den yalanlama geldi

Yaz tatilinin 20 gün kısalmasıyla ilgili MEB'den yalanlama geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 11:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:38
Yaz tatilinin 20 gün kısalmasıyla ilgili MEB&#039;den yalanlama geldi

2024- 25 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler yaz tatili 20 gün kısaldı mı, kaç gün kısalacak merak ederken Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama geldi.

Bugün sosyal medyada konuşulan yaz tatili kısalıyor konusunun ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi.

Bazı haber sitelerinde yer alan yaz tatili kısalacak haberlerinin ardından öğrenciler de tatil süresinin değişip değişmediğini araştırmaya başladı.

YAZ TATİLİ 20 GÜN KISALACAK MI SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatilinin süresinin 20 gün kısalacağını açıkladığına dair dolaşan haberlerin ardından öğrenciler kısalıp kısalmadığını merak etmişti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre yaz tatili süresi 20 gün kısalıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir "yaz tatili 20 gün kısalıyor" açıklaması olmadığı belirtildi.

MEB sosyal medyada dolaşan iddialara şöyle cevap verdi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."

Yaz tatilinin 20 gün kısalacağına dair MEB'ten henüz resmi açıklama gelmedi - 1. Resim

2024- 25 MEB OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK, TAKVİM NEDİR?

Yayınlanan takvime göre ara tatil ve derslerin başlayacağı tarih belli oldu. Takvim şöyle:

Okulların açılması | 9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması | 20 Haziran 2025

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...