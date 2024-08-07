Yaz tatilinin 20 gün kısalmasıyla ilgili MEB'den yalanlama geldi

Bugün sosyal medyada konuşulan yaz tatili kısalıyor konusunun ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi.

Bazı haber sitelerinde yer alan yaz tatili kısalacak haberlerinin ardından öğrenciler de tatil süresinin değişip değişmediğini araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının yaz tatilinin süresinin 20 gün kısalacağını açıkladığına dair dolaşan haberlerin ardından öğrenciler kısalıp kısalmadığını merak etmişti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre yaz tatili süresi 20 gün kısalıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir "yaz tatili 20 gün kısalıyor" açıklaması olmadığı belirtildi.

MEB sosyal medyada dolaşan iddialara şöyle cevap verdi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."

2024- 25 MEB OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK, TAKVİM NEDİR?

Yayınlanan takvime göre ara tatil ve derslerin başlayacağı tarih belli oldu. Takvim şöyle:

Okulların açılması | 9 Eylül 2024

Birinci Dönem ara tatili |11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili | 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem ara tatili | 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanması | 20 Haziran 2025