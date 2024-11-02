YDS 2 sınavı kaç dakika? 114 bin 623 aday başvurdu

02 Kasım 2024 18:20 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:27

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YDS 2 sınavı 3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamalarına göre kaç kişinin sınava gireceği ve kaç dakika süreceği de belli oldu.

3 Kasım YDS 2 sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleri açıklandı

3 Kasım YDS 2 sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleri açıklandı

Binlerce kişinin katılacağı YDS 2 sınavı yarın 10.15'te başlayacak. Öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Toplamda 80 sorunun sorulacağı sınavdan ne zaman çıkılacağı da belli oldu.

YDS 2 KAÇ DAKİKA 2024?

3 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan YDS 2 sınavında adaylara 80 soru sorulurken 180 dakika verilecek. 10.15'te başlaya sınav 13.15'te sona erecek.

Yarın açık olacak olan nüfus müdürlükleri listesi için TIKLAYINIZ.

YDS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavda 104 bin 363 aday İngilizce, 6 bin 568 aday Arapça, bin 688 aday Almanca, bin 38 aday Fransızca ve 966 aday Rusça dillerinde soruları cevaplayacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bu haktan 1.015 aday yararlanmıştır. Sınava katılacak 336 engelli aday için de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Tüm adaylara başarılar dilerim" açıklamasını yapmıştı.

YDS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 22 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, ÖSYM sonuç sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapmasının ardından aldığı puana erişebilecek.