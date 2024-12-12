Yeliz Ergün kimdir? Kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan isim inceleme altında

12 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:05

Sosyal medyada kendini kişisel gelişim uzmanı ve Sophia Tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün, son günlerde dikkatleri üzerine çekti. Ergün hakkında başlatılan soruşturmalar ve sosyal medyada paylaşılan iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Instagram​ ve YouTube​'da genç kadınları hatta çocukları hedef alan kişisel gelişim uzmanı Yeliz Ergün sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki Yeliz Ergün hakkında inceleme başlatıldı.

YELİZ ERGÜN KİMDİR?

İstanbul doğumlu Yeliz Ergün, bilinçaltı çalışmaları, içsel çocuk terapisi ve kadın bilgelik öğretileri gibi konular üzerine danışmanlık yapmaktadır. Kendini “kişisel gelişim uzmanı” olarak tanıtan Ergün, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle genç kadınları ve hatta çocukları hedef aldığı iddiasıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

SOPHİA TARİKATI NEDİR?

Sophia Tarikatı, kendini “ışık işçisi” ve “spiritüel danışman” olarak tanımlayan Yeliz Ergün liderliğinde kurulan bir topluluk olarak biliniyor. Tarikat, insanların zihin kontrolü ve bilinçaltı dönüşümü ile kişisel gelişimlerine destek sağladığını iddia etmektedir.

YELİZ ERGÜN OLAYI NEDİR?

Ergün, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik “bilinçaltı eğitimleri” ile gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan içeriklerinde aile bağlarını koparmaya yönelik ifadeler kullandığı iddia edilmiştir. Bu durum, birçok kişinin tepkisini çekmiş ve Ergün’ün faaliyetlerinin incelenmesine neden olmuştur.