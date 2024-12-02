Yemek ücreti neye göre hesaplanacak? Asgari ücrete göre belirleniyordu

02 Aralık 2024 09:05 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:11

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, işyerlerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ödenecek yemek ücretleriyle ilgili değişiklikler yapıldı.

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Yemek kartı ücretleri ile ilgili önemli değişiklik! Milyonlarca çalışan etkilenecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; işyerlerinde yemek ücreti uygulamaları yeniden şekillenecek. İşyeri veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılan ödemeler artık farklı bir şekilde hesaplanacak.

YEMEK ÜCRETİ NEYE GÖRE HESAPLANACAK?

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, işyerlerinde yemek verilmediği durumlarda sigortalılara yapılacak ödemelerin hesaplanmasında önemli bir yeniliğe gidildi. Artık günlük asgari ücret​ üzerinden formülasyon kullanılmayacak. Bunun yerine, fiilen çalışılan günlere ait yemek bedeli baz alınacak.

ESKİ DÜZENLEMEDE NE VARDI?

Önceki yönetmelikte, yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yapılan ödemelerin, asgari ücretin belirlenen oranıyla fiilen çalışılan gün sayısının çarpılması esas alınıyordu. Bu yöntem, belirli standartlara göre hesaplama yapılmasını sağlıyordu.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER DEĞİŞTİ?

Yeni düzenlemeye göre: yemek hizmetinin nakit olarak ödenmesi, yemek kartı, çeki veya kuponu ile sağlanması durumunda, günlük yemek bedeli, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarın fiilen çalışılan günlerle çarpılması sonucu hesaplanacak. Bu tutar, belirlenen limitleri aşamayacak.

YENİ YEMEK ÜCRETİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Çalışanlar ve işverenler, bu tarihten itibaren yeni hesaplama yöntemini dikkate alarak hareket edecek.

YENİ HESAPLAMA YÖNTEMİ ÇALIŞANLARA NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

Fiilen çalışılan günlere göre hesaplama yapılması, ödenen yemek ücretlerinin daha adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesini sağlayacak.

YEMEK KARTLARI VE KUPONLAR DÜZENLEMEDE NASIL YER ALIYOR?

Yemek kartı, çeki veya kupon gibi alternatif ödeme yöntemleri de düzenleme kapsamına dahil edildi.