Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir nereli? Kabine'de değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti. Görevden affını talep eden ve isteği kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Peki, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir nereli?

11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan duyuruyla, 'nde değişiklikler yaşandı.

11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.
11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklikler duyuruldu.
Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.
İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.
Akın Gürlek, atanmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştır.
Buna göre; Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Mustafa Çiftçi görevlendirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR NERELİ?

Akın Gürlek, 1982 Nevşehirdoğumlu.

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek yaşamına hâkim olarak başladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Nisan 2021’de birinci sınıf hâkimliğe yükseltilen Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 2 Ekim 2024 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü.

Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabineye iki yeni atama: Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi bakan oldu

Akın Gürlek daha önce hangi görevlerde bulundu?
Ceza mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İstinaf Mahkemesi Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüttü.
