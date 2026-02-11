Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir nereli? Kabine'de değişiklik Resmi Gazete'de

11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan duyuruyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklikler yaşandı.

Buna göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Mustafa Çiftçi görevlendirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR NERELİ?

Akın Gürlek, 1982 Nevşehirdoğumlu.

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek yaşamına hâkim olarak başladı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Nisan 2021’de birinci sınıf hâkimliğe yükseltilen Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 2 Ekim 2024 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü.

Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.